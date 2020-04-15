Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ordu'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ordu'da hükümlüler otobüsler ile tahliye edilmeye başlandı.

15.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:27
Ordu'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ordu 'da hükümlüler otobüsler ile tahliye edilmeye başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) 7 gün süren görüşmelerin ardından kabul edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü giren yeni infaz düzenlemesinin hemen ardından tahliyeler başladı.

Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi öngörülürken, Ordu'da ise bu sayının ilk etapta 335 olacağı öğrenildi. Tahliye işlemleri öncesinde jandarma ekipleri, Efirli Cezaevi'nin çevresinde giriş ve çıkışları kapatıp maskeleri takılı bir şekilde güvenlik önlemleri alırken, hükümlüler ise otobüs, midibüs ve minibüsler ile tahliye edilmeye başlandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

3. Sayfa Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ordu'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:26: Kahraman itfaiyeci hayat kurtardı - Haberler 13:26: Kırıkkale'de kaçak avcılara 9 bin 700 lira ceza - Haberler 13:19: Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu - Haberler 13:15: Koronavirüs ile mücadelede Küba'dan 'beyaz önlük' diplomasisi: Havana, İtalya dahil birçok ülkeye... - Haberler 13:14: Sivrihisar'da sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu - Haberler 13:04: İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi 09:33: Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?