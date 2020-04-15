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Ordu'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ordu'da hükümlüler otobüsler ile tahliye edilmeye başlandı.

15.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:30
Ordu'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesine yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ordu 'da hükümlüler otobüsler ile tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) 7 gün süren görüşmelerin ardından kabul edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü giren yeni infaz düzenlemesinin hemen ardından tahliyeler başladı.
Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi öngörülürken, Ordu'da ise bu sayının ilk etapta 335 olacağı öğrenildi. Tahliye işlemleri öncesinde jandarma ekipleri, Efirli Cezaevi'nin çevresinde giriş ve çıkışları kapatıp maskeleri takılı bir şekilde güvenlik önlemleri alırken, hükümlüler ise otobüs, midibüs ve minibüsler ile tahliye edilmeye başlandı.
(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Güncel
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