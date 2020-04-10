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Ordu'da ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımında bulunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunulduğu bildirildi.

10.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:24
Ordu'da ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımında bulunuldu
Ordu Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye 'de yeni tip koronavirüsün (Koivd-19) yayılması sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşların zor durumda kalmaması için harekete geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda hazırlanan gıda kolileri, ekmek ve yumurtaların, kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı aktarıldı.
Açıklamada görüşüne yer verilen Güler, "Biz gönül belediyeciliği yapacağız demiştik. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar bunun en somut örnekleridir. Bizim amacımız gönüller yapmak, halkımızla gönül köprüleri kurmak, zor zamanlarında yanlarında olmak, iyi günlerinde birlikte gülmekti. Bu kapsamda birlikte güleceğimiz güzel günleri tekrar yaşamak için bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kol kanat geriyoruz." ifadelerini kullandı.
Güler, Vefa Destek Grubu'ndan gelen ve kendi kayıtlarında mevcut olan vatandaşların yanı sıra belediyeye başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattıklarını vurgulayarak, vatandaşlara ulaşan gıdaların yüzleri gülümsetirken, edilen hayır dualarının da kendilerini memnun ettiğini kaydetti.
Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının kanadıyla, talepleri doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıttıklarını, evlerini temizlediklerini, evde sağlık hizmeti verdiklerine işaret eden Güler, "Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımızı telefonla arayarak taleplerini dinliyor ve kendilerine evde psikolojik destek hizmeti sağlıyoruz. KYK Yurdu'nda kalan sağlık çalışanlarımıza yemek ikramında bulunuyoruz. Yine vatandaşlarımızın koronavirüs kaygıları ve streslerini önlemek için telefon ile psikolojik destek hizmeti veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Türkiye, Ordu, Güncel
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