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Ordu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

Türkiye'de korona virüsün yayılması sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşların zor durumda kalmaması için harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ediyor.

10.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:20
Ordu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı
Türkiye'de korona virüsün yayılması sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşların zor durumda kalmaması için harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda hazırlanan gıda kolileri, ekmek ve yumurtalar kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Zor zamanda halkımızın yanındayız"

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Hilmi Güler, "Biz gönül belediyeciliği yapacağız demiştik. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar bunun en somut örnekleridir. Bizim amacımız gönüller yapmak, halkımızla gönül köprüleri kurmak, zor zamanlarında yanlarında olmak, iyi günlerinde birlikte gülmekti. Bu kapsamda birlikte güleceğimiz güzel günleri tekrar yaşamak için bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kol kanat geriyoruz. Vefa Destek Grubu'ndan gelen ve kendi kayıtlarımızda mevcut olan vatandaşlarımızın yanı sıra belediyemize başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz. Bizlerin selamı ile vatandaşlarımıza ulaşan gıdalar yüzleri gülümsetirken, edilen hayır duaları da bizleri memnun ediyor" dedi.

Vatandaşlara her türlü destek veriliyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ettiğini belirten Başkan Güler, "Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız kanadıyla, talepleri doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hijyen paketi dağıtıyor, evlerini temizliyor, evde sağlık hizmeti veriyoruz. Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımızı telefonla arayarak taleplerini dinliyor ve kendilerine evde psikolojik destek hizmeti sağlıyoruz. KYK Yurdu'nda kalan sağlık çalışanlarımıza yemek ikramında bulunuyoruz. Yine vatandaşlarımızın korona virüs kaygıları ve streslerini önlemek için telefon ile psikolojik destek hizmeti veriyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel
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