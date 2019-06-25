25.06.2019 18:45
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Ordu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Ordu

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu 'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Tayyar Y. yönetimindeki 52 AL 161 otomobil ile karşı yönden gelen Hamide S.'nin kullandığı 50 AY 014 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 52 AL 161 plakalı otomobilde bulunan Sultan Y. ve Yağız Ali Y. yaralandı. Yaralılardan, Sultan Y. ile Yağız Ali Y. Ünye Devlet Hastanesinde, Tayyar Y. ile Hamide S. ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sahil Yolu , Ünye , Ordu , Güncel

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