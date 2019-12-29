Haberler » Güncel » Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı - Haber

Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki günde bin 600 ünite kan toplandı.

29.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:54 Ordu'da iki günde bin 600 ünite kan toplandı
Türk Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki günde bin 600 ünite kan toplandı.
ilçesindeki Durugöl Recep Kara Salonu'nda yapılan kan bağışı etkinliğinde Samsun, Sinop ve Tokat'tan gelen Kızılay görevlileri de hazır bulundu.
Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başlayan ve bu akşam sona eren kan toplama kampanyası kapsamında hedeflenen rakama ulaştıklarını söyledi.
Ordu'nun kan bağışı konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Kısacık, Altınordu Kaymakamlığı ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün önderliğinde yapılan kampanyaya bütün kamu kurumlarının destek verdiğini aktardı.
İki günde bin 600 ünite kan toplandığını anlatan Kısacık, soğuk olmasına rağmen kampanyaya destek vererek bağışta bulunanlara teşekkür etti.
"Kan sürekli ihtiyaç"
Kampanya kapsamında 342 kişinin de kök hücre bağışında bulunduğunu bildiren Kısacık, "Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için 24 saat esasıyla kana ihtiyacımız var. Bunun için erkeklerin üç ayda bir, kadınların da dört ayda bir bağışta bulunmasını istiyoruz. Zaten bağışçılara SMS yoluyla mesajlar ulaşıyor. O mesajlar geldiğinde mutlaka kan bağış noktalarına gitsinler. Çünkü kanın tek kaynağı insandır. Sadece 15-20 dakika vakitlerini ayıracak ve sonucunda da 3 can kurtarmış olacaklar."
Kısacık, benzer kampanyaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Altınordu, Kızılay, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:13   Beylikdüzü'nde cinayet kocasını silahla vurarak öldürdü - Haber
21:12   İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları - Haber
21:10   Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Haber
21:09   Beylikdüzü'nde cinayet: Kocasını silahla vurarak öldürdü - Haber
21:03   10 Bin kişi elektriksiz kaldı - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
18:59   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
17:35   5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Haber
29.12.2019 21:14:30