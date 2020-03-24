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Ordu'da iki kişiyi öldürüp intihara kalkışan iş adamı hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iki kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan iş adamı, kaldırıldığı hastanede öldü.

24.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:38
Ordu'da iki kişiyi öldürüp intihara kalkışan iş adamı hayatını kaybetti
Ordu 'nun Kabadüz ilçesinde iki kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan iş adamı, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kabadüz ilçesinde dün gece saatlerinde kendisine ait iş yerinde eski çalışanı Şener Dursun ile eşi Halime Dursun'u tabancayla vurarak öldüren, ardından intihar girişiminde bulunan iş adamı Orhan Aktaş, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aktaş'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
İlçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki evine 4 Mart'ta gelen çalışanı Tayfun Ç'yi tabancayla yaralayıp iki akrabasını rehin tutan, ikna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan iş adamı Orhan Aktaş'ın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Serbest bırakılan Aktaş, kendisine ait iş yerine giderek eski çalışanı Şener Dursun'u çağırmıştı. Yanına gelen Şener ve eşi Halime Dursun'u henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurduktan sonra intihara kalkışmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Ordu, Güncel

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