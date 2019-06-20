Ordu'da ilk defa Avusturya yılanı görüldü

Ordu'nun İkizce ilçesi Beylerce Mahallesinde yaşayan İsmail Altun'un evini yılanlar sardı.



Her yaz aylarında evine geldiğini söyleyen ev sahibi İsmail Altun, "Ben bahçede evimde oturuyorum. Kışın Ünye'deki evimde yaz aylarında ise buradaki evime geldiğimde yılanları sürekli görüyorum. Gündüzleri benim üzüm asmasına çıkıp uyuyorlar. Beni izliyorlar beni görünce yavaş yavaş benden kaçıyorlar. Onlara dokunmuyorum. Fare ve kertenkele ile beslendiklerini bildiğim için onları öldürmek yada zarar vermek aklımın ucundan dahi geçmiyor. Beni Görünce Yavaş hareket etmelerinden dolayı zehirli olabilirler diye kuşkum vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne gittim. Durumu yetkililere bildirdim. Onlarda olayın olduğu bölgeye gelerek yılanları ve yuvasını incelediler. Avusturya Yılanı( Coronella Austriaca ) ve zehirsiz olduğunu karekteristlik yapısı gereği yavaş hareket ettiklerini, çok sıkıştırılmadıkça saldırgan olmadıklarını bana söylediler. Tek endişem oraya arabamı bıraktığımda içine girmesinden korkuyorum"dedi.



Bahçede bulunan yılanın ise az hareketli, sakin ve nadiren ısıran bir yılan türü olduğu Türkiye'de Karedeniz, Marmara, İç Anadolu,Doğu Anadolu Bölgesi ve Trakya bölgelerinde yaşadığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA