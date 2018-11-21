Ordu'da İmam ve Eşi Yangında Yaralandı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde cami lojmanında çıkan yangında imam ile eşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaledibi Mahallesi Köten Camisi lojmanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine imam İsa Aşçı ile eşi Sebahat Aşçı, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan İsa Aşçı ile dumandan etkilenen eşi, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ünye,Ordu
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:53