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Ordu'da inanılmaz görüntü...Koltuk takımının otomobil üzerinde böyle taşıdılar

Ordu'da inanılmaz görüntü.

28.07.2019 17:44
Ordu'da inanılmaz görüntü...Koltuk takımının otomobil üzerinde böyle taşıdılar
Ordu'da inanılmaz görüntü...Koltuk takımının otomobil üzerinde böyle taşıdılar
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde trafikte yolda ilerleyen aracı görenler cep telefonlarına sarıldı.
İlginç olay, İlçenin Gölevi Mahallesi Ordu- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye'den seyir haline Samsun istikametine giden araç sürücüsü trafiği tehlikeye atarak koltuk takımını aracın arkasında duracak şekilde yolculuk etti. Uzun bir süre cep telefonlarıyla çekmek isteyen vatandaşlar sürücünün umursamazlığını çekerek trafikte ilk defa şaşırdıklarını söyledi.
Araç sürücüsünün ise seyir halinde hangi şehre gittiği ise henüz bilinmiyor.

Ünye, Ordu, Genel

Kaynak: İHA

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