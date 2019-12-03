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Ordu'da inşaatın merdiven boşluğunda ceset bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu.

03.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:16Ordu'da inşaatın merdiven boşluğunda ceset bulundu
'nun ilçesindeki bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde, 4 katlı inşaat halindeki binayı gezmeye gelen müşteriler, merdiven boşluğunda ceset fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, cesedin Sedat Çakıcıoğlu'na (45) ait olduğunu belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası Sedat Çakıcıoğlu'ndan, 1 Aralık Pazar gününden bu yana alınamadığı öğrenildi.
Öte yandan, olay yerine gelen Çakıcıoğlu'nun eşi Ayşe Çakıcıoğlu sinir krizi geçirdi.

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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