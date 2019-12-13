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Ordu'da "İnsan hakları ve çalışma hayatı" konferansı

Ordu'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan hakları ve çalışma hayatı" konulu konferans düzenlendi.

13.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:10Ordu'da
'da, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan hakları ve çalışma hayatı" konulu konferans düzenlendi.
Vali Vekili Ekrem Ballı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
İnsanlığın çeşitli dramlardan ve savaşlardan geçerek bugünlere geldiğini belirten Ballı, şöyle devam etti:
"Özellikle birinci ve ikinci dünya savaşı, dünyada çok büyük yıkımlara, çalkantılara ve ölümlere sebebiyet verdi. Savaş esnasında yaşanan insanlık dışı uygulamaların soykırım suçu olarak kabul edilmesi için 9 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin sözleşmesi kabul edildi. Sözleşmeye taraf olan ülkeler gerek savaşta gerekse de barış zamanında soykırım suçunu, uluslararası suç saymayı kabul ettiler ve bu suçların önlenmesi için yükümlülüğü kabul etmiş sayıldılar."
Ballı, Türkiye'nin de bu bildirgeyi ilk kabul eden ülkelerden biri olduğunu anlatarak, "Bildiğiniz gibi insanların haklarını koruyan en başta gelen hukuki metinler her ülkenin anayasasıdır. Anayasaların önemli bir bölümü insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasına ayrılır. Bizim anayasamız da öyledir. Temel hak ve özgürlüklerin özünün zedelenmemesi, kısıtlanmaması konusunda da anayasalar ve bizim anayasamız önemli kriterler, ilkeler getirmiştir." dedi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebiha Kablay ise şöyle konuştu:
"İnsan haklarının pratikte etkili olması büyük ölçüde onların hukuki haklara dönüşmesine bağlıdır. Anayasaların veya uluslararası sözleşmelerin tanıdığı insan hakları uygulanabilme açısından avantajlıdır ama bir insan hakkının varlığı onun hukuken tanınmış olmasına bağlı değildir. Bu hakları o belgeler yaratmaz, belgeler insanın zaten sahip olduğu insan haklarını tanır ve ilan ederler. İnsan hakları bir sosyal pratiğin üyeleri veya bir ahlaki yahut hukuki ilişkinin tarafları olarak değil de insanlar olarak sahip oldukları haklardır. İnsan hakları en temel insan olmaya ilişkin haklarken, diğer hak kategorileri daha spesifik ve sınırlı olan haklardır."
Konuşmaların ardından Vali Vekili Ballı, Kablay'a teşekkür belgesi takdim etti.

Aralık, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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