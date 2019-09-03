Haberler» Güncel» Haber

Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme

Ordu'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.

03.09.2019 16:20 Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme
Ordu'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarına istavrit döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gelerek 20 kasa olduğu belirlenen balıkları inceledi.
Yetkililer balıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünü belirlemek üzere çalışma başlattı.
İncelemenin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, çevreye kötü koku yayan istavritleri kaldıracağı öğrenildi.

Melet Irmağı, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:28   Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)
20:28   "Altın Kulaçlar Soracak, Şehitkamilliler Cevaplayacak" etkinliği
20:28   Vali Çağatay'dan taziye ziyareti
20:27   Bitlis Valisi Çağatay, Tümgeneral İlbaş'ı makamında kabul etti
20:22   Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
20:21   Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı (2)
20:20   'Güvenli bölge'de karadan devriye bekleniyor (2)