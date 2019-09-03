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Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme

Ordu'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.

03.09.2019 18:40
Ordu'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarına istavrit döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gelerek 20 kasa olduğu belirlenen balıkları inceledi.
Yetkililer balıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünü belirlemek üzere çalışma başlattı.
İncelemenin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, çevreye kötü koku yayan istavritleri kaldıracağı öğrenildi.
Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme

Melet Irmağı, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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