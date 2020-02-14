Haberler » Güncel » Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı - Haber

Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralıORDU'nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:08
'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
ORDU'nun ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ünye-Akkuş Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 52 AAP 338 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Devrilen midibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:24:19