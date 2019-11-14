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Ordu'da işsizlerin 4'te 1'i üniversite mezunu

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu'da 30 bin kayıtlı işsizin 7 bin 500'ünün üniversite mezunu olduğunu söyledi.

14.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:41Ordu'da işsizlerin 4'te 1'i üniversite mezunu
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu'da 30 bin kayıtlı işsizin 7 bin 500'ünün üniversite mezunu olduğunu söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Mesleki ve Beceri Geliştirme İş Bilgisi Protokolü (MEGİP) sertifika dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, Ordu'da 15-35 yaş aralığında iş arayan 30 bin kayıtlı işsiz bulunduğunu söyledi. Kaymak, "İş arayan kayıtlarımızın 4'e 1'i üniversite mezunu. 4 bin civarında ön lisans mezunu, yaklaşık 200-300 yüksek lisans mezunu iş arayan kayıtlarımız mevcut. Artık aradığınız her nitelikte eleman bulunabiliyor. Ordu'nun ihtiyacı olan şey yeni yatırım alanlarının ve farklı yatırım istihdam alanlarının oluşturularak iş alternatiflerinin geliştirilmesidir" diye konuştu. - ORDU

Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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