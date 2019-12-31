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Ordu'da jandarma 221 aranan şahsı yakaladı

Ordu'da 2019 yılı içerisinde Jandarma tarafından icra edilen huzur ve güven uygulamalarında 221 aranan şahıs yakalandı.

31.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 Ordu'da jandarma 221 aranan şahsı yakaladı
Ordu'da 2019 yılı içerisinde Jandarma tarafından icra edilen huzur ve güven uygulamalarında 221 aranan şahıs yakalandı.

Ocak-aralık ayları arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 221 şahıs yakalanırken 122 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca 28 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca aranan 18 araç yakalanırken 131 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 662 sürücü hakkında 189 bin lira para cezası uygulanırken 5 adet tabanca, 20 adet fişek, 2 adet av tüfeği, 7 litre kaçak içki ile 600 gram kubar esrar ele geçirildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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