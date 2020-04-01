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ORDU'DA, JANDARMA ANONSLARLA 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI YAPIYOR

ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik alınan kararların ardından, kent merkezlerinde olduğu gibi mahallelerde sessizliğe büründü.

01.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:12
ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik alınan kararların ardından, kent merkezlerinde olduğu gibi mahallelerde sessizliğe büründü. Kırsal mahallelerde devriye gezen jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik alınan kararların ardından, kent merkezlerinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde köy ve mahallelerde sessizliğe büründü. Ordu 'da ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerinin yönlendirmeleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor. Jandarma ekipleri de köy ve mahallelerde devriye gezerek, anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor. Anonslarda "Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemliö ifadelerine yer veriliyor. Mahallelerde vatandaşların çoğunluğunun evlerinde olduğu, sokaklara çıkmadığı gözlendi. Kırsal mahallelerde meralarda küçükbaş hayvanlarını otlatan besiciler dışında, fındık bahçelerinde çalışan vatandaşların da azaldığı, çoğunluğunun bağ-bahçe işlerine ara verdiği görüldü.
'HERKESİN BÜYÜKLERİNİ KORUMASI LAZIM?
Altınordu ilçesine bağlı Gökömer mahallesinde yaşayan Cemalettin Korkmaz (60), mahallede sokağa çıkmadıklarını, jandarmanın da sürekli denetim ve anons yaptığını belirterek, "Ahırda iki tane inek sağılıyor, onların sütünü yoğurdunu yiyoruz. Kendi baktığımız tavuklarımız var, yumurtalarını yiyoruz. Virüse karşı beslenmemize çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Jandarma köye geldi anonslar yapıyor. 90 yaşında annem var korumaya aldım dışarıya çıkarmıyorum artık. Odasına da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanıyorum. Herhangi bir ihtiyacım olursa da jandarmayı ararım, kurallara uyalım. Herkesin büyüklerini koruması lazımö dedi.
'UYARILARA DİKKAT EDİYORUZ'
Ümmühan Korkmaz ise 'Kayınvalidem açık kalp ameliyatı oldu, televizyonları seyrediyoruz. Uyarılara dikkat ediyoruz, evimizden de sokağa gitmiyoruz, evimizin yanına çıkıyoruz sadece. Şehirde yaşayanlarda kendilerine dikkat etsinler. Biz zaten düzenli besleniyorduk, bu virüsten sonra yine organik yiyeceklerle beslenmeye devam edeceğiz. Mahallemize gelen komşularımızla da virüs nedeniyle mesafeliyizö şeklinde konuştu.
Alaaddin Kaya da virüsün yayılmaması için uyarıcı tedbirlerin önemli olduğunu, herkesin duyarlı davranarak bu kurallara uyması gerektiğini, şehirden ve il dışından mahallelere gelen vatandaşlarında genelde evlerinde kaldığını ve dışarıya çıkmadığını söyledi.
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ORDU’DA, JANDARMA ANONSLARLA ’EVDE KALIN’ ÇAĞRISI YAPIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Jandarma, Ordu, Güncel

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ORDU'DA, JANDARMA ANONSLARLA 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI YAPIYOR
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