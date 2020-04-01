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Ordu'da jandarma, anonslarla 'evde kalın' çağrısı yapıyor

ORDU'da, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ardından kent merkezleri gibi mahalleler de sessizliğe büründü.

01.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:15
Ordu'da jandarma, anonslarla 'evde kalın' çağrısı yapıyor

ORDU'da, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ardından kent merkezleri gibi mahalleler de sessizliğe büründü. Kırsal mahallelerde devriye gezen jandarma ekipleri, anonslarla halkı evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor.

Koronavirüs nedeniyle sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik alınan kararların ardından kent merkezleri gibi Karadeniz Bölgesi'ndeki köy ve mahalleler de sessizliğe büründü. Ordu 'da ihtiyaç sahibi kişilerin talepleri 112, 155, 156 çağrı merkezlerinin yönlendirmeleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile karşılanıyor. Jandarma ekipleri de köy ve mahallelerde devriye gezerek, anonslarla halkı evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor. Anonslarda, 'Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemli' deniliyor. Mahallelerde yaşayanların çoğunun evlerinde olduğu, sokaklara çıkmadığı gözlendi. Kırsal mahallelerde meralarda küçükbaş hayvanlarını otlatan besiciler dışında, fındık bahçelerinde çalışanların da azaldığı, çoğunun bağ- bahçe işlerine ara verdiği görüldü.

'HERKESİN BÜYÜKLERİNİ KORUMASI LAZIM'

Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'nde yaşayan Cemalettin Korkmaz (60), sokağa çıkmadıklarını, jandarmanın da sürekli denetim ve anons yaptığını belirterek, "Ahırda 2 tane inek sağılıyor, onların sütünü, yoğurdunu yiyoruz. Kendi baktığımız tavuklarımız var, yumurtalarını yiyoruz. Virüse karşı beslenmemize çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Jandarma köye geldi, anonslar yapıyor. 90 yaşında annem var, korumaya aldım, dışarı çıkarmıyorum artık. Odasına da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanıyorum. Herhangi bir ihtiyacım olursa da jandarmayı ararım; kurallara uyalım. Herkesin büyüklerini koruması lazım" dedi.

'UYARILARA DİKKAT EDİYORUZ'

Ümmühan Korkmaz ise "Kayınvalidem açık kalp ameliyatı oldu. Televizyon seyrediyoruz. Uyarılara dikkat ediyoruz, evimizden de sokağa gitmiyoruz, evimizin yanına çıkıyoruz sadece. Şehirde yaşayanlar da kendilerine dikkat etsin. Biz zaten düzenli besleniyorduk, bu virüsten sonra yine organik yiyeceklerle beslenmeye devam edeceğiz. Mahallemize gelen komşularımızla da virüs nedeniyle mesafeliyiz" diye konuştu.

Alaaddin Kaya da virüsün yayılmaması için uyarıcı tedbirlerin önemli olduğunu, herkesin duyarlı davranarak, bu kurallara uyması gerektiğini, şehirden ve il dışından mahallelere gelenlerin de genelde evlerinde kaldığını ve dışarı çıkmadığını söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Jandarma, Ordu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ordu'da jandarma, anonslarla 'evde kalın' çağrısı yapıyor - Haberler

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