Ordu'da "Kaç Baba Kaç" Oyununun Galası Yapıldı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunca (OBBKT) sahnelenen "Kaç Baba Kaç" adlı oyunun galası yapıldı.Ray Cooney'in yazdığı, Ahmet Rıfat Çol'un yönettiği oyun, konferansa hazırlanan Doktor David Morgan ve arkadaşı Ted Booney'in başından geçenler anlatılıyor.OBBKT'de düzenlenen gala programında sezonun ikinci yetişkin oyunu "Kaç Baba Kaç", tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi.Oyunun ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, oyunculara teşekkür etti.Bugüne kadar OBBK'de birçok oyun sahnelendiğini belirten Tekintaş, şöyle devam etti:"1964 yılında kurulan tiyatromuz yaklaşık 55 yıldır sergilediği oyunlarla tarihe not düşerken, Ordulu sanatseverlerin sanata gösterdiği hassasiyeti de ortaya koymaya devam ediyor. OBBKT sahnesinde 2014 yılından bu yana 8 çocuk, 12 yetişkinlere yönelik oyun sunuldu. Gerek burada gerekse turnelerde sergilenen oyunlar her seferinde ayrı bir güzelliği izleyicilerle buluşturuyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde çalışmaların devam etmesini diliyoruz."Tekintaş, hazırlanan oyunların yaklaşık 137 bin sanatseverle buluşturulduğunu kaydederek, "Bu durum halkımızın sanata düşkünlüğünü gösteriyor. Siz kıymetli misafirlerimize ve oyunda emeğe geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin." dedi.