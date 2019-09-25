Haberler » Güncel » Haber

Ordu'da kaçak bıldırcın avlayan kişiye ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişiye idari para cezası verildi.

25.09.2019 15:22Ordu'da kaçak bıldırcın avlayan kişiye ceza
Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişiye idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma ekipleri, Yiğitler Mahallesi Meşe Pınarı mevkisinde usulsüz şekilde bıldırcın avlayan M.K'yi yakaladı.
Ekipler, yüksek noktalara kurularak çıkardığı bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanmasını sağlayan elektronik hoparlör ile 2 ışıldağa el koydu.
Söz konusu cihazlar, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
M.K'ye ise idari para cezası uygulandı.

Jandarma, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:35 Prof. dr. sertçelik: bu deprem hiçbir şeyin habercisi değil
15:34 118 düzensiz göçmen yakalandı
15:34 Ürgüp'te okul servis araçları denetlendi
15:34 Diyarbakır'daki annelere destek eyleminde yeğeninin bırakılmasını istedi
15:33 Tollu, cami inşaatını inceledi
15:32 Kırıkkale Büyük Anadoluspor'dan Başkan Saygılı'ya ziyaret
15:32 CHP Adana Milletvekili Bulut'tan, Başkan Özgan'a ziyaret