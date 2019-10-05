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Ordu'da kaçak sigaraya aman yok

Orduda bir iş yerinde kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

05.10.2019 11:02Ordu'da kaçak sigaraya aman yok
Orduda bir iş yerinde kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak sigara ve TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren iki iş yerinde kaçak sigara ve içi tütünle doldurulmuş kaçak makaron satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine iş yerlerinde yapılan aramalarda 560 paket içi tütün doldurulmuş kaçak makaron, 80 kilogram TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün bulunarak el konuldu.

Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanırken haklarında '5607 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - ORDU

TAPDK, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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