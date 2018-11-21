Ordu'da Kaçak Silah Operasyonu

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde kaçak silah satışı yaptığı belirlenen kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ünye Liseler Mahallesi'nde, G.D. adlı kadına ait iş yerinde, yasa dışı faturasız silah satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Söz
konusu iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 30 kurusıkı tabanca, 29 çeşitli marka ve kalibrede av tüfeği, 11 çakı, 50 tabanca fişeği ve 1 muşta ele geçirildi.
G.D. gözaltına alınırken iş yeri hakkında da Ünye Vergi Dairesi tarafından idari işlem başlatıldı.
Ünye,Ordu
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:47