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Ordu'da kaçak üretilen maske ve dezenfektana el konuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki ayrı iş yerinde kaçak üretilen maske ve el dezenfektanına el konuldu.

08.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:36
Ordu'da kaçak üretilen maske ve dezenfektana el konuldu
Ordu 'nun Ünye ilçesinde iki ayrı iş yerinde kaçak üretilen maske ve el dezenfektanına el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Ünye ilçesine bağlı İpekyolu ve Saraçlı Mahallelerindeki işletmelere operasyon düzenledi.
Operasyonda, yetkili mercilerden izin almaksızın üretilip stoklandığı tespit edilen 120 litre el dezenfektanı ve 650 litre dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal maddenin yanı sıra 130 bin korucu maske, 20 çuval dikilmek için hazırlanmış maske kumaşı ve 100 bin maske teli ele geçirdi.
Hakkında adli işlem başlatılan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Ünye, Ordu, Güncel
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