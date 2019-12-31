Haberler » Ekonomi » Ordu'da kadınlara yeni proje - Ekonomi

Ordu'da kadınlara yeni proje

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kadınları daha çok üretime ve istihdama yönlendirmek için yakında yeni bir projeyi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

31.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Ordu'da kadınlara yeni proje
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kadınları daha çok üretime ve istihdama yönlendirmek için yakında yeni bir projeyi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) 122. Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplantıda Ordu ili için 3 yeni karar alındığını belirtti. Bu kararlardan en önemlisinin kadınların üretim ve istihdama yönelik proje olduğunu vurgulayan Güler, "Toplantıda 'Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları' projemiz kabul edildi. Çikolata Park alanında uygulamaya koyacağımız ve 1.5 milyon liralık proje ile kadınlarımızı daha çok üretime ve istihdama yönlendirmek, yöresel ürünlerimizi e-ticaret ile tüm dünya ile buluşturmak olacak" dedi.

Güler, kadınlara yönelik daha önce arı sütü eğitimi verdiklerini ve bu eğitim sonucunda arı sütü üretimine yönelen kadınların aylık 4-5 bin lira kazan elde etmeye başladıklarına dikkat çekti. Ayrıca ev usulü yöresel organik ürünlerin satışı ve pazarlanması için her türlü kolaylığı gösterdiklerini belirten Güler, bunun sonucunda kadınların aile ekonomisine önemli katkı sağladıklarını kaydetti.

Güler ayrıca önemli ithalat kalemi ürünlerinden birisi olan aktif karbon için önemli bir adım atarak fizibilite çalışmalarına başlayacaklarını da belirtti.

Güler, Karaağaç mahallesi sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesindeki sorunları çözdüklerini belirterek, "Buranın kaynağını kendi imkanlarımız ile oluşturduk. 'Ordu'da sanayi için yer yok' bahanesini artık gidermiş oluyoruz" diye konuştu. - ORDU

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

00:14   İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Ekonomi
00:14   Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Ekonomi
23:45   Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Ekonomi
21:58   Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Ekonomi
20:33   Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Ekonomi
18:14   KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:52   İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı - Ekonomi
09:04   Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Ekonomi
1.01.2020 01:54:25