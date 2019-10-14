Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.

14.10.2019 15:29Ordu'da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Aybastı ilçesinde kamyonetiyle gölete düşen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Perşembe Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban Erdem (72) idaresindeki 78 SV 371 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölete düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkartılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü Şaban Erdem, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU

Perşembe Yaylası, Şaban Erdem, Aybastı, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:56 Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı
16:52 Mümbiç'e operasyon başladı
16:50 Mersin'de orman yangını
16:50 Tokat'ta 2 yayanın yaralandığı kazada sürücü kusurlu bulundu
16:52 Beyoğlu'nda Güven Timlerinden Asayiş Uygulaması
16:45 Ayşe Karaman'ın ölümü soruşturmasında doktor sevgiliye cinayetten iddianame
16:45 Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
14.10.2019 17:02:31