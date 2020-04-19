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Ordu'da karantinadaki iki kişiye doğum günü sürprizi

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Polonya'dan getirilen ve gözlem altında tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

19.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:38
Ordu'da karantinadaki iki kişiye doğum günü sürprizi
Ordu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Polonya 'dan getirilen ve gözlem altında tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.
Polonya'nın Varşova kentinden hava yoluyla kente gelen 212 Türk vatandaşının, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesindeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası sürüyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, gözlem altındaki üniversite öğrencisi Dilara Nur Şahin'in 21, Necip Bektaş'ın ise 67. yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırladı.
İki kişinin kaldıkları odanın kapısına yaş pastayla gelen görevliler, Şahin ve Bektaş'a mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Şahin ve Bektaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Varşova, Polonya, Ordu, Güncel
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