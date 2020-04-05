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Ordu'da karantinaya alınan mahallede sıkı tedbirler uygulanıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde karantina uygulanan mahalledeki vatandaşların ihtiyaçları tedbirler eşliğinde karşılanıyor.

05.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:11
Ordu'da karantinaya alınan mahallede sıkı tedbirler uygulanıyor
Ordu 'nun Perşembe ilçesinde karantina uygulanan mahalledeki vatandaşların ihtiyaçları tedbirler eşliğinde karşılanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla karantinaya alınan Ramazan Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışlarını kapatarak burada nöbet tutmaya başladı.
Öte yandan, vatandaşların temel ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Hizmet Gurubu ekiplerince olağanüstü önlemler altında gideriliyor.
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin çok önemli ve özveri isteyen bir süreç olduğuna dikkati çekti.
Ramazan Mahallesi'nde yaşayanlara seslenen Tandoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu karar inşallah sizlerin özverisi ve gayretiyle kısa süre içerisinde sonuçlanacak ve buradaki hemşehrilerim ile sağlıklı bir şekilde kucaklaşacağız. Ramazan Mahallesi'nde 315 hanede yaşayan tüm vatandaşlarımın sorunu bizim sorunumuzdur. Gelen talepler ivedilikle çözülerek vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmeyeceklerdir."
Tandoğan, sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanması için vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları uyarısında da bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Perşembe, Ordu, Güncel
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