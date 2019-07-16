Ordu'da karavan turizmi

Türkiye
'nin tarihi ve turistik yerlerini gezen "Bir Tutkudur Karavan Derneği" üyeleri yaklaşık 65 karavanla Ordu
'ya geldi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kente gelen 65 karavancı Ünye Çınırsuyu Tabiat Parkı'nda kamp kurdu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte turizmi geliştirmek için ekipleriyle ile gece-gündüz çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
"Karadeniz Bölgesi'nde her geçen gün turizm hareketliliği artıyor" diyen Güler, "Ordu'nun da bu hareketlilikten pay alması için en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. İlimiz kış turizmi, doğa turizmi ve eko turizmi anlamında en şanslı illerden birisi. Bunu fırsata dönüştürmek istiyoruz." dedi.
Güler, bu kapsamda çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam etiklerini ifade ederek, "Karavan turizmi bunlar arasında yer alıyor. Bugün burada ağırladığımız misafirlerimiz inanıyorum ki sonraki yıllarda yine Ordu'ya gelecek ve 3 gün değil, belki 10 gün belki de 15 gün kalacaklar. Onlar için uygun ortam ve şartları Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlıyoruz. Hedefimiz karavan turizmini ilimizde geliştirmek ve bunu sürekli hale getirmek." şeklinde konuştu.
Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız ise, "Ordu doğası ve eşsiz denizi ile muhteşem bir şehir. Bu güzel şehrin kıymetinin bilinmesi gerek." dedi.
Yıldız, Ordu'ya gelmelerinde katkısı olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin değişik noktalarından karavancı arkadaşlarımız ile 3 gün boyunca Ordu'da konaklayacağız. Bu güzel şehrin tadını kısa sürede olsa yaşamaya çalışacağız. Bizim en büyük sıkıntımız gittiğimiz yerlerde bizlere tahsis edilen alanların olmamasıydı. Ancak bu Ordu'da geçerli değil. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mehmet Hilmi Güler ve ekibi bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Onların bizlere verdiği bu destek sonraki yıllar bizim daha fazla karavan tutkunu arkadaşlarımız ile buraya gelmemize yeterli olacaktır."