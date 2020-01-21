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Ordu'da kardan kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Ordu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

21.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:58Ordu'da kardan kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı
'da kar yağışı nedeniyle kapanan 43 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin seferber edildiği belirtildi.
Belediyenin, 19 ilçenin tamamında kar ve tipi için hazırlıklarını daha önce tamamladığı bildirilen açıklamada, toplam 374 araç ve 500'e yakın personelle karla mücadelenin sürdürüldüğü vurgulandı.
Kar yağışı sonucu kapanan 43 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı ifade edilen açıklamada, 4 cenaze ve 4 hastaya ekiplerce müdahale edildiği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Dursun Ali Kırmızıtaş, ekiplerin, Korgan, Kumru, Akkuş, Gürgentepe, Çaybaşı, Gölköy, Kabadüz ile Mesudiye ilçelerinde etkisini artıran ve kalınlığı 35 santimetreyi bulan kara karşı etkin mücadele başlattığı belirtildi.
Vatandaşlardan araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmasını isteyen Kırmızıtaş, "Vatandaşlarımız herhangi olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesinin 233 25 54, 233 25 58, 233 25 59 ve 444 1 052 numaralı çağrı merkezini arayabilir. Vatandaşlarımızdan yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerinde olduğunu unutmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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