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Ordu'da kavgada kan aktı: 1 ölü

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

15.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:20
Ordu'da kavgada kan aktı: 1 ölü
Ordu 'nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, ilçenin Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Ali Evet (66) ile R.K. (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.K., üzerindeki ruhsatsız tabancayla Dursun Ali Evet'e ateş etti. Dursun Ali Evet olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan R.K., bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kumru, Ordu, 3. Sayfa

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