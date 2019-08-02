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Ordu'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, 4 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

02.08.2019 17:28 Ordu'da kaybolan alzaymır hastası bulundu
Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, 4 gün sonra ormanlık alanda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki alzaymır hastası Y.K'nin, 28 Temmuz'dan itibaren eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile yaklaşık 15 kişilik mahalle sakini tarafından bölgede arama çalışması gerçekleştirildi.
Y.K, kaybolmasından 4 gün sonra evinin yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde sağ olarak bulundu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Y.K, ailesine teslim edildi.

Ulubey, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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