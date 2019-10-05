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Ordu'da kaza: 1 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

05.10.2019 15:27Ordu'da kaza: 1 yaralı
Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçenin Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den İkizce istikametine gitmekte olan K.E. idaresindeki 06 DY 8463 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.H.'nın kullandığı 34 PR 3424 plakalı otomobile çarpmamak için önce yolun kenarında bulunan elektrik panosuna ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü K.E. olay yerinde yaralandı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesi sürücü K.E olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

İkizce, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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