Ordu'da "Kdv" Konulu Konferans

Ordu
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından "KDV uygulamasında 2018 yılı değişiklikleri ve inşaat muhasebesinde KDV" konulu konferans düzenlendi.
Odanın toplantı salonunda düzenlenen seminerde konuşan Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş, gündemi takip edebilmek adına bu seminerin düzenlendiğini söyledi.
Katılımcıları çeşitli konularda uyaran Baş, şöyle konuştu:
"Eski nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin 01.10.2018 tarihinden başlayacak uygulama TÜRMOB ve odaların girişimi ile 01.01.2019 tarihine ertelenmişti. İşletme defteri ve basit usul, defter beyanda tutulan firmalar bunun dışında kalan mükellefler için satışların beyanı başlayacak. E-Defter, E-Fatura uygulaması ile ilgili şuan ki mevzuata göre 2017 yılı cirosu on milyonu geçen firmaların 01.01.2019 tarihinde itibaren e-Defter ve e-Fatura kullanmak zorunluluğu başlayacak olup, mükelleflerin aralık ayı içerisinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. 2017 yılı satışları beş milyonu geçen ve internet yoluyla satış yapan firmalarında e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu vardır."
Baş, gündemde olan e-Sevk İrsaliyesi, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Makbuzu ile 487 ve 433 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslakları'nın yayınlandığı bilgisini de vererek, "Henüz bir zorunluluk olmamakla birlikte e-Serbest Makbuzları ile ilgili taslağa göre 31.03.2019 tarihine kadar mükellef olanların 01.07.2019 tarihine kadar e-Serbest Makbuzu kullanmaları gerekiyor. 01.04.2019'dan sonra mükellefi tesis eden serbest meslek erbaplarının da üç ay içerisinde e-Serbest Makbuzu kullanmaları zorunlu hale gelecek." dedi.
Seminere, Ordu SMMMO Onursal Başkanı Ertuğrul Yüksel
, E.KDV Şube Müdürü Kemal Oktar
, Boztepe
Vergi Dairesi Müdürü Cabir Akın, Oda Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, meslek mensupları ve stajyerler katıldı.
Ordu
Kaynak: AA