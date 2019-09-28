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Ordu'da kenevir ve esrar operasyonu

Ordu'da uyuşturucuya karşı operasyonlar sürüyor.

28.09.2019 14:41Ordu'da kenevir ve esrar operasyonu
Ordu'da uyuşturucuya karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararı üzerine Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 170 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - ORDU

Kenevir, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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