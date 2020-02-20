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Ordu'da "Kim Bay Schmitt?" oyunu sahnelenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Kim Bay Schmitt?" adlı oyunu, Ordu'da izleyicilerle buluşturacak.

20.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:56Ordu'da
Devlet Tiyatrosu, "Kim Bay Schmitt?" adlı oyunu, 'da izleyicilerle buluşturacak.
Sebastien Thiery'in yazdığı, Ebru Kara'nın çevirdiği, Levent Ulukut'un yönettiği oyunda, Ozan Yıldırım, Şerife Ünsal, Levent Ulukut, Fuat Şarbalkan, Ecem Çataloğlu ve Sezer Akçe rol alıyor.
Tek perdelik oyunun dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Ebru Çulpan, ışık tasarımı Zeki Kayar, müziği Kemal Alpan'a ait.
Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 22 Şubat Cumartesi günü ise 14.00'te ve 20.00'de izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları, İzmir, Ordu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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