Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da kış lastiği denetimleri - Haber

Ordu'da kış lastiği denetimleri

Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere karşı denetim başlatıldı.

02.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:08Ordu'da kış lastiği denetimleri
'da kış lastiği takmayan sürücülere karşı denetim başlatıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde, kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim yapıldı. Ordu İli Uluslararası Devlet Karayolu (D-010-17 ve D-010-18) ile bağlantılı özellikle güneyde kalan ilçelere ait Altınordu- , Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Ünye- ve Ünye-Akkuş kara yollarında 535 araç kontrol edilirken 37 araç sürücüsüne kış lastiği kullanmamak ve diğer trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, vatandaşların kara yolunda güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları asgari düzeye indirmek amacıyla kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca sürücülerin özellikle güney ilçelere ait kara yolu güzergahlarının tek şeritli ve virajlı olması nedeniyle trafik kural ve yasaklarına uymalarının önem arz ettiğine dikkat çekti. - ORDU

İkizce, Ulubey, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:15 Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı - Haber
18:14 Narkotik ekipleri ülke genelinde 499 şüpheliyi yakaladı - Haber
18:06 Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı - Haber
18:03 Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı - Haber
18:00 Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak - Haber
17:45 (Özel) Direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi otobüs durağına daldı - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
09:35 Kızının yanında hırsızlık yapan kadın, kameraya yakalandı - Haber
23:43 İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haber
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:27 Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve HDP seçmeninin oyunu alabilmek için eski HDP'li siyasetçilerle görüşüyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:39:26