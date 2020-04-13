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Ordu'da korona tedavisi gören hastaların evlerine ulaşımı için özel servis

Ordu'nun Altınordu ilçesinde korona virüs sebebiyle tedavi gören hasta ve hasta yakınları özel ekipler tarafından dezenfekte edilen araçlarla evlerine ulaştırılıyor.

13.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:03
Ordu'da korona tedavisi gören hastaların evlerine ulaşımı için özel servis

Ordu 'nun Altınordu ilçesinde korona virüs sebebiyle tedavi gören hasta ve hasta yakınları özel ekipler tarafından dezenfekte edilen araçlarla evlerine ulaştırılıyor.


Altınordu Belediyesi, korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren toplum sağlığının korunması adına yoğun bir şekilde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarını, hastaneleri, eczaneleri, toplu yaşam alanlarını, toplu taşıma araçlarını ve duraklarını, toplu konut alanlarını, basın kuruluşlarını belirli aralıklarla dezenfekte etmeye devam ediyor. Ayrıca 100 bin maske üretimi için harekete geçen Altınordu Belediyesi ürettiği 50 bin maske ve eldiveni ücretsiz olarak kamu kurumları ve vatandaşlara dağıttı. Bütün bunların yanı sıra hijyene büyük önem veren Altınordu Belediyesi ekipleri vardiya usulüyle şehrin tüm cadde ve sokaklarını özel içerikli dezenfektan maddeleriyle yıkıyor.


Toplum sağlığı için yürüttüğü dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının yanında sosyal yönlü çalışmaları da ihmal etmeyen Altınordu Belediyesi devlet millet dayanışmasıyla şehirde başlattığı iyilik seferberliği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere hazırladığı gıda paketlerini ulaştırarak vatandaşlara desteğini sürdürüyor.


Bu çalışmalarına ek olarak toplum sağlığı açısından önemli bir hizmeti daha sunmaya başlayan Altınordu Belediyesi şehirde bulunan tüm hastanelerde kovid-19 tedavileri biten hastaların ve yakınlarını evlerine ulaşımını sağlamak üzere 4 adet servis aracı tahsis etti.


Altınordu Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla hastanelerde tedavi gören ve karantina sürecini atlatan hastalar ve hasta yakınları evlerine kadar götürülüyor. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan şehirde diğer hasta ve hasta yakınlarının ulaşımına da tahsis edilen araçlarla destek veriliyor.


Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından özenle dezenfekte edilen araçlar gün boyu hizmet veriyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınordu Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel
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