Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi
Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
06.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:08
ORDU - Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (kovid- 19) tedavi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldular. Hastane sahip ve çalışanları taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı.Taburcu edilen 3 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
Kaynak: İHA