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Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi

Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

06.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:08
Ordu 'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi
ORDU - Ordu'da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (kovid- 19) tedavi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldular. Hastane sahip ve çalışanları taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı.
Taburcu edilen 3 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi. Ordu’da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Genel

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Ordu'da korona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi
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