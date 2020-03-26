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Ordu'da korona virüse karşı 'dezenfekte tüneli'

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:02
Ordu'da korona virüse karşı 'dezenfekte tüneli'
Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiği Aircor52 Dezenfekte Tüneli'ni tasarladı. Bu tünel, dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlı bakterilerin dezenfekte edilmesini sağlayacak. Tamamen sensörlü olarak çalışan dezenfekte tünelinin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla tasarladığı dezenfekte tünelinin marka tescilini almak üzere başvuruda bulundu.

"Yüce Türk Milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır"

Tasarlanan ve hayata geçirilen Aircor52 Dezenfekte Tüneli'nin tüm kuruluşların hizmetinde olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirildi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfekte tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır" dedi.

Güler, "Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz. Göreve geldiğim günden bu yana Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu modelini ortaya koymak istediğimi belirtmiştim. İşte Ordu'muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu'ya ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Biz de mazeret, bahane ve şikayet yok" diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk

Şehrin belirli noktalarına dezenfekte tünelinin yerleştirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek dezenfekte tünelini oluşturduk. Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Tamamen Ordu Büyükşehir Belediyemize ait bir uygulamadır. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte olacak. İlimizin belirli noktalarına bu tünellerden kuracağız. Her vatandaşımızın buradan yararlanmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsan sağlığını etkilemiyor"

Özel bir çalışma neticesinde ürünün ortaya çıkarıldığını dile getiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "Dezenfekte tüneli, Büyükşehir Belediyemizin sıkı bir çalışması neticesinde hayata geçirdiğimiz tedbir amaçlı bir uygulamadır. Hem fiziksel hijyen hem de bu anlamda kültürel mücadeleyi sağlamak adına bu uygulamayı yaptık. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bizlere açmış olduğu vizyon ve ufuk çerçevesinde düşünüp, çalışıp ve ürettiğimiz uygulamanın haklı gururunu yaşamaktayız. Sistemli olarak tünelimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sistem Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler ile yapmış olduğumuz bir solüsyon çalışması neticesinde ortaya çıktı. Bu solüsyon insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani kontamine bir alan oluşturmak. Sistemimiz 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmaktadır. Tamamıyla sensörlü bir uygulama olup insanların kıyafetleri 360 derece dezenfekte edilmektedir" diye konuştu.

Öte yandan dezenfekte tünelini kullanan vatandaşlar memnuniyetleri dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel

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