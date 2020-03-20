Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı - Haberler

Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı

Ordu'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankları kaldırdı.

20.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:28
Ordu 'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankları kaldırdı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirler artırıldı.
Ekipler, kentin çeşitli noktalarında beton zemine montajlı bankları sökerek, bulundukları yerden kaldırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Şehir merkezimizdeki tüm banklar Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından geçici olarak kaldırıldı." paylaşımında bulundu.
Öte yandan, Altınordu Belediyesi de sokak ve caddelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ordu’da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı
Etiketler : Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta iyileşti Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta iyileşti
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı
Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Şişli Etfal Hastanesi - Haber Trump: "Öğrenci kredilerinin geri ödemeleri 60 gün süreyle durduruldu" - Haber Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek - Haber Dünya genelinde koronadan son 24 saatte bin 80 kişi hayatını kaybetti - Haber ANKARA İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışması - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading