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Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

27.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:06
Ordu'da koronavirüs tedbirleri
Ordu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğunluğun olduğu tüm cadde ve sokakların yıkandığı belirtildi.
Altınordu , Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde dezenfekte ve yıkama işlemi gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Süleyman Ekşi'nin, şu ifadeleri yer aldı:
"İl genelinde bulunan tüm atık su arıtma tesislerinin deşarj sularını düzenli olarak klor ile dezenfeksiyon işlemine tabi tuttuk. Kovid-19 salgını nedeniyle dezenfeksiyon konusuna özellikle hassasiyet gösteriyoruz."
Kovid-19'un yayılımının önlenmesi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik meyve sebze hallerine de yeni düzenleme getirildiği anımsatılan açıklamada, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hallerde satış işlemlerinin salı, perşembe ve pazar günleri 04.00-17.00 saatleri arasında yapılacağına dikkat çekildi.
Ekiplerin, hallerin temizliğini satış yapılmayan günlerde gerçekleştireceği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Altınordu, Fatsa, Ünye, Ordu, Güncel

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