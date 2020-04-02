Ordu'da koronavirüs tedbirleri
Caddeden görüntüler Polis noktaları Bariyerler Ordu'da koronavirüs tedbirleriORDU - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
02.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:00
Caddeden görüntüler Polis noktalarıBariyerler Ordu 'da koronavirüs tedbirleri
ORDU - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Ordu Valiliği, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler aldı.
Bu kapsamda, Altınordu ilçesindeki işlek yerlerden Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinin giriş ve çıkış noktalarına bariyer yerleştirilerek, polis kontrol noktaları oluşturuldu.
Buradan vatandaşların geçişleri kontrollü şekilde sağlanırken, caddede işi olmayanlara ise izin verilmiyor.
ORDU - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Ordu Valiliği, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler aldı.
Bu kapsamda, Altınordu ilçesindeki işlek yerlerden Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinin giriş ve çıkış noktalarına bariyer yerleştirilerek, polis kontrol noktaları oluşturuldu.
Buradan vatandaşların geçişleri kontrollü şekilde sağlanırken, caddede işi olmayanlara ise izin verilmiyor.
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Kaynak: AA