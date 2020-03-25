Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ganyan bayileri kapatıldı
Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayilerinin de kapatıldığını duyurdu.
25.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:06
Ordu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ganyan bayilerinin de kapatıldığını duyurdu.
Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'deki at yarışlarının durdurulması vesilesiyle ganyan bayilerinin kapatılmasına karar verildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu mekanlarda toplanarak, koronavirüs salgının yayılmasına sebep olabilecekleri değerlendirildiğinden kapatılma kararı alınmıştır." ifadesini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların hassasiyetle riayet etmesini isteyen Yavuz, kapatılma kararının ganyan bayi olarak tabir edilen mekanlara tebliğ edildiğini kaydetti.
Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'deki at yarışlarının durdurulması vesilesiyle ganyan bayilerinin kapatılmasına karar verildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu mekanlarda toplanarak, koronavirüs salgının yayılmasına sebep olabilecekleri değerlendirildiğinden kapatılma kararı alınmıştır." ifadesini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların hassasiyetle riayet etmesini isteyen Yavuz, kapatılma kararının ganyan bayi olarak tabir edilen mekanlara tebliğ edildiğini kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ordu Valiliği, Koronavirüs, Türkiye, Güncel