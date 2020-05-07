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Ordu'da koronavirüsten 19 kişi öldü, 220 hasta tedavi edildi

Ordu'da koronavirüsten 19 kişi öldü, 220 hasta tedavi edildiORDU Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin ise tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı.

07.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:47
Ordu'da koronavirüsten 19 kişi öldü, 220 hasta tedavi edildi
ORDU Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin ise tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve pandemi sonrası normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Covid-19 salgını nedeniyle Ordu'da 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yavuz, salgına yakalanan 220 vatandaşın da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Salgın konusunda herkes tarafından daha sıkı tedbirlerin uygulanması gerektiğinin altını çizen Vali Yavuz, "Herkes kendi olağanüstü halini uygulamalı ve her şeyi devletten beklememeli. Herkesten beklediğimiz; biraz daha dikkat, biraz daha sabır. Farkındayız, hepimiz sıkıldık, evde oturmak zor. Çünkü, bu yeni bir durum, hiç alışkın olmadığımız bir durum. Ama buna alışmak zorundayız ve bununla yaşamak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bugüne kadar Ordulu kardeşlerimizin göstermiş olduğu nezakete, dikkate, sabra teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlere uymama konusunda ısrarlı davranışlar sergileyenler olduğunu da söylemek isterim. Özellikle işi olmadığı halde caddeleri işgal edenlerin, ne için, neden bu kadar dışarıda olduğunu izah etmek mümkün değil. Dolayısıyla bütün arkadaşlara talimatımız odur ki, bu konuda çeşitli sınırlamalar, kısıtlamalar da yapacağız, yapmak zorundayız. Ordu özelinde baktığımız zaman biz diğer şehirlere göre durumumuzda bir anormallik yok. Türkiye ortalamasının altındayız. Ama daha iyi olmak durumundayız. Bunu hep birlikte başaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın? dedi. Ordu’da koronavirüsten 19 kişi öldü, 220 hasta tedavi edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ordu, Güncel, Haber

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