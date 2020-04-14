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Ordu'da koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi

Ordu'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 80 yaşındaki Zülal Demirci, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

14.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:20
Ordu'da koronavirüsü yenen 80 yaşındaki kadın taburcu edildi
Ordu'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 80 yaşındaki Zülal Demirci, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Akkuş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe nüfusuna kayıtlı Demirci'nin, bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alındığı belirtildi.
Ünye ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Demirci'nin sağlık durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildiği aktarılan açıklamada, Demirci'nin karantina sürecinin Çavdar Mahallesi'ndeki evinde devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Zülal Demirci'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini duymanın kendilerini sevindirdiğini vurguladı.
Koronavirüs salgınına karşı Akkuş Belediyesi olarak gerekli önlemleri almaya devam ettiklerine dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:
"Devletimizin aldığı hızlı tedbirlerle Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek olmuştur. İlçemiz genelinde salgının yayılmasını hızlandıracak unsurları ortadan kaldırıp halkımıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Koronavirüsü yenerek evde karantina süreci devam eden Zülal Demirci teyzemizin sağlık durumunu bizzat yakından takip etmeye devam edeceğim."
Başkan Demirci, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına kolaylık, tedavi süreci devam eden bütün hastalara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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