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Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı

ORDU'da, mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle ve köy yolları kapandı.

19.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:08
Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı

ORDU'da, mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle ve köy yolları kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime ulaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde bazı mahallelerde su, elektrik ve telefon hatlarında arıza meydana geldi.

Karın aniden bastırdığı Gölköy ilçesinde, hayvanlarının yemi biten bazı besiciler, saman siparişi verdi. Adıyaman'dan Gölköy'e kamyonla saman getiren Ceylan Karakuş ise kar yüzünden yolda kaldı. Köylere ulaşamadığını belirten Karakuş, "Mart karının ne yapacağı belli olmuyor. Hayvanların yemleri bitmiş, bizden istediler. Kar var, köylere gidemedim. Traktörle geldiler, kamyondan samanı yükleyip, götürüyorlar. Köylere gidemeden zaten yol boyunca yarısını sattım, vatandaşların da işleri görülmüş oldu" dedi.

Evinin yanında 30 santim kar olan Kemal Korkmaz ise gece çok soğuk olduğunu belirterek, "Bu sene hava her zamankinden fazla sert geçiyor. Hava gayet güzeldi, bu şekilde kar beklemiyorduk. Gece ayaz yaptı, buzlanma oldu, buz sarkıtları var" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gölköy, Güncel

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