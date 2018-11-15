Ordu'da Kültür Sanat

15 Kasım 2018 Perşembe 10:01



15 Kasım 2018 Perşembe 10:01

Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Ufak Bir Hata" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.Filiz Adıgüzel'in yazdığı, Kader Gözpınar'ın yönettiği tek perdelik oyunda, Abdullah Arif Atalay ile Merve Gül rol alıyor.Dekor tasarımını Fatih Yahşi, kostüm tasarımını Elif Özhancı, ışık tasarımını ise Rahmi Özan'ın üstlendiği oyunda, cezaevinde 10 yıl yaşamak zorunda kalan bir kadının, buradan çıktıktan sonra geçmişiyle yüzleşmesi anlatılıyor.Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 17 Kasım Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.