Ordu'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu
(TDT), "İkinci El Cinayet" adlı oyunu Ordu
'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Dilan Demirel'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği tek perdelik oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor. Yönetmen
yardımcılığını Sinem Ersu, dekor ve kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Nihat Bahar, video tasarımını Emre Yıldız
ve müziğini ise Umut Uslusoy'un üstlendiği oyunda, popüler kültürün insana sorgulattığı farkındalık ve içe dönüş hikayesi anlatılıyor.
Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 8 Aralık
Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Devlet Tiyatroları,Trabzon,Ordu
06 Aralık 2018 Perşembe 11:31