Ordu'da Kültür Sanat

İstanbul Devlet Tiyatrosu
, "Giydirici" adlı oyununu Ordu
'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Ronald Harwood'un yazdığı, Ergun Sav'ın çevirdiği, Hakan C¸imenser'in yönettiği oyunun dekor tasarımını Savaş Çevirel, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziğini ise Fırat
Akarcalı üstleniyor.
İki perdelik oyunda Celal Kadri Kınogˆlu, Hakan C¸imenser, Ru¨yam Perihan Dirin, Hu¨lya Gu¨ls¸en, Ebru Demirdo¨ven, Aral Seskir, Osman Tunca
Soysal, Sinan Cem
C¸abuk, Gu¨nes¸ Yakın, Cem S¸ahin, Suzan Sabancı
ve O¨zgu¨n Bayraktar rol alıyor.
"Giydirici" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 23 Mart
Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.
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Kaynak: AA