21 Mart 2019, 10:42
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Ordu'da Kültür Sanat

Ordu

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Giydirici" adlı oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Giydirici" adlı oyununu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Ronald Harwood'un yazdığı, Ergun Sav'ın çevirdiği, Hakan C¸imenser'in yönettiği oyunun dekor tasarımını Savaş Çevirel, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziğini ise Fırat Akarcalı üstleniyor.

İki perdelik oyunda Celal Kadri Kınogˆlu, Hakan C¸imenser, Ru¨yam Perihan Dirin, Hu¨lya Gu¨ls¸en, Ebru Demirdo¨ven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem C¸abuk, Gu¨nes¸ Yakın, Cem S¸ahin, Suzan Sabancı ve O¨zgu¨n Bayraktar rol alıyor.

"Giydirici" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 23 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak. Devlet Tiyatroları, İstanbul, Ordu, Kültür Sanat
Kaynak: AA